Балет исключили из списка испытаний для поступления в танцшколу в Британии из-за расизма

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Балет убрали из перечня необходимых дисциплин для поступления в ведущую школу танцев в Великобритании ввиду того, что он основан на принципах белых европейцев, сообщает газета Telegraph.

"Молодые люди, как правило, должны платить за занятия балетом, и у огромного числа потенциальных студентов не было такой возможности... Это очень специфическая форма, построенная на особых идеях белых европейцев и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу", – отметила завкафедрой бакалавриата консерватории Франческа Маккарти.

По ее словам, также существуют трудности с лексикой, которая сказалась на гендерных различиях. Помимо этого, Маккарти уточнила, что учреждение призвало работников пользоваться гендерно-нейтрельными терминами, а также попытаться внести "они" в термины местоимений.

Ранее сообщалось, что высказывания о лишнем весе в США могут приравнять к расизму. В Штатах предлагают запретить "ожирение". Речь идет не о самом явлении, а о термине.

В Иллинойском университете посчитали это слово оскорбительным. Там предложили заменить его на выражение "человек с большим телом".