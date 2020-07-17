В Европарламенте хотят убрать памятник Ленину в Германии

11:08
Фото: скриншот видео соцсети
Памятник Владимиру Ленину, установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен, хотят убрать. Такой вопрос подняла в Европарламенте польский депутат Эльжбета Крук, сообщает RT. Также рассматривается возможный запрет коммунистических символов в ЕС.
"Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 миллионов человек, чествуют в демократической Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция", – отметила депутат.
Крук также ссылается на резолюцию ЕП 2019 года, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других "тоталитарных режимов". Она поинтересовалась у Еврокомиссии, не считают ли ее члены, что коммунистические символы должны быть запрещены в ЕС.
Ранее в Магадане на памятнике Ленину появились шипы. Как выяснилось, таким образом монумент защищали от птиц.
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