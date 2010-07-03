Новые свидетели появились в деле о крушении MH17

15:02
15:02
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Фото: ТАСС/ZUMARobin Utrecht/Belga
Новые свидетели появились в расследовании крушения малазийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен, пишет газета NRC.
"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования", – приводит издание слова Паулиссена. "Это обнадеживает", – обратился глава ССГ к родным и близким жертв авиакатастрофы на встрече в городе Ньювегейн.
Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.
Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.
В июне 2019 года Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу подозреваемых граждан РФ, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Ранее Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы ССГ, а ЕС призвал Рoссию "принять на себя ответственность и в полной мере сoтрудничать в прoведении расследования". Такое заявление Совет ЕС выпустил в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета.
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