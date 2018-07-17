Трамп заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки "была лучше, чем саммит НАТО"

17 июля, 18:12
Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп заявил в своем микроблоге Twitter, что встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки понравилась ему больше, чем саммит НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.
"У меня была отличная встреча с лидерами НАТО, где я собрал большие суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Жаль, что об этом не сообщают в таком ключе – фейковые СМИ просто сумасшедшие!" – написал Трамп.
While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2018 г.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп не воспользовался рекомендациями своих советников, которые просили его придерживаться жесткой позиции во время саммита.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: