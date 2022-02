Трамп заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки "была лучше, чем саммит НАТО"

Дональд Трамп заявил в своем микроблоге Twitter, что встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки понравилась ему больше, чем саммит НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

"У меня была отличная встреча с лидерами НАТО, где я собрал большие суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Жаль, что об этом не сообщают в таком ключе – фейковые СМИ просто сумасшедшие!" – написал Трамп.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!