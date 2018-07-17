СМИ сообщили об отказе Трампа следовать сценарию на встрече с Путиным

Фото: АР/Alexander Zemlianichenko
Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников, которые те дали ему перед встречей с Владимиром Путиным, сообщили знакомые с ситуацией источники.
Американскому лидеру советовали придерживаться жесткой позиции во время саммита, предоставив 100-страничные материалы для формирования соответствующего отношения, сообщает "Газета.ру". Но Трамп решил действовать по собственному усмотрению.
По мнению западных СМИ, саммит в Хельсинки подчеркнул стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебрегать выводами собственного разведывательного сообщества.
Журналисты также предполагают, что американский лидер боится оказывать давление на Путина, стремясь не ставить под сомнение победу на президентских выборах 2016 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: