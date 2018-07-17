СМИ сообщили об отказе Трампа следовать сценарию на встрече с Путиным

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Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников, которые те дали ему перед встречей с Владимиром Путиным, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Американскому лидеру советовали придерживаться жесткой позиции во время саммита, предоставив 100-страничные материалы для формирования соответствующего отношения, сообщает "Газета.ру". Но Трамп решил действовать по собственному усмотрению.

По мнению западных СМИ, саммит в Хельсинки подчеркнул стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебрегать выводами собственного разведывательного сообщества.

Журналисты также предполагают, что американский лидер боится оказывать давление на Путина, стремясь не ставить под сомнение победу на президентских выборах 2016 года.