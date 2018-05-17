В Вашингтоне заявили, что "Северный поток-2" будет шпионить за НАТО

17 мая 2018, 16:31
Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
США стремятся помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Белый дом планирует ввести новые санкции против проекта, сообщила помощник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Аудкирк. Однако для санкций нужны весомые причины, пишут "Аргументы недели".
По информации издания, заявление американской стороны о том, что "Северный поток-2" усиливает зависимость Европы от поставок российского газа, в Берлине не воспринимают всерьез. Власти Германии решили превратить свою страну в основной газовый распределительный центр в Европе, так как это принесет им огромную прибыль, отмечает издание.
Тогда в Вашингтоне выдвинули новый аргумент, заявив, что при строительстве газопровода Россия якобы хочет установить секретную разведывательную аппаратуру на дне Балтийского моря. Однако, пишет издание, такой довод едва ли можно рассматривать серьезно, ведь прокладкой газопровода для "Северного потока-2" занимаются международные компании.
В начале мая в Германии приступили к строительству "Северного потока-2". Проект получил все необходимые разрешения от надзорных ведомств ФРГ.
"Северный поток-2" – подводный газопровод протяженностью более 1,2 тысячи километров. Он проходит из России в Германию через Балтийское море. При этом 374 километров газопровода будут расположены в экономической зоне Финляндии.
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