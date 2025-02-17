Умер один из создателей пасты Nutella Франческо Ривелла

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/rotaryclubalba1956

Итальянский химик Франческо Ривеллу, который является одним из создателей пасты Nutella, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление его семьи.

По словам родных, Ривеллу умер 14 февраля. Его планируют похоронить в родном для него городе Пьемонт на северо-западе Италии. Там он более четырех десятилетий работал с производителем шоколада и иных кондитерских изделий, которые выпускаются под брендом Ferrero.

Франческо Ривелла окончил химический факультет и с 1952 года в возрасте 25 лет он стал работать в компании Ferrero. Когда он пришел на производство кондитерских изделий, бренду было всего 6 лет.

Спустя время Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро, который являлся владельцем Ferrero и создателем брендов Nutella, Raffaello и Kinder Surprise.

Химик помогал анализировать сырье, закупаемое собственником компании, а также изучал товары европейских конкурентов. В результате это привело к тому, что Ferrero удалось разработать пасту Nutella, которая в 2025 году отметит 60-летний юбилей. Ривелла работал у Ферреро до выхода на пенсию в 1993 году.

По данным газеты Giornale, химик скончался ровно через 10 лет после смерти Ферреро.

