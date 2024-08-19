Умер академик РАН, научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко

Фото: телеграм-канал "ФМБА России"

Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Валерий Сергиенко ушел из жизни. Об этом сообщает телеграм-канал ФМБА России.

Как отмечается в сообщении, именно он создал биомедицинскую электрохимию. Также академик внес большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности, разработку и внедрение в практику инновационных препаратов.

Всего Сергиенко принадлежит более 60 изобретений. Под его руководством было защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций. Кроме того, опубликовано более 350 научных трудов.

Он также был отмечен орденом Дружбы, орденом Почета, званием "Почетный деятель науки и техники города Москвы" 2018 года и награжден орденом Александра Невского. В декабре 2021 года Сергиенко был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Н. И. Пирогова.

