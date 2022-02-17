Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме – пресс-атташе

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Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.

Комментируя сообщения о дыме в здании посольства, он подчеркнул, что эвакуация людей не проводилась. По его словам, ничего экстраординарного не происходило.

"Речь шла об оптимизации персонала. И на данный момент этот вопрос находится в активной проработке", – цитирует Голенко РИА Новости.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Издание отметило, что период после 20 февраля достоин особого внимания из-за ряда ключевых событий.

