К "желтым жилетам" во Франции присоединились "красные ручки"

К протестующим "желтым жилетам" во Франции присоединилось движение "красных ручек". Педагоги требуют от властей улучшения условий труда, повышения зарплат и уменьшения количества учеников в классах.
"На протяжении 35 лет наша покупательская способность падает, наша зарплата снизилась на 40 процентов в течение этих 35 лет", – цитирует РИА Новости участника движения, учителя французского языка и литературы Николя Глиэра. По его словам, педагоги организовали движение около месяца назад.
К настоящему моменту объединение насчитывает почти 65 тысяч человек. Среди недовольных люди разных возрастов, преподаватели различных учебных заведений: детских садов, лицеев, колледжей. Первая акция протеста состоялась на минувшей неделе в парижском пригороде Кретей. В планах проведение акций в Париже.
С октября 2018 года во Франции проходят протесты движения "желтых жилетов". Поводом для выступлений по всей стране, в которых приняли участие сотни тысяч человек и которые несколько раз перерастали в беспорядки, стали планы правительства повысить тарифы на топливо. После решения властей Франции отказаться от этого демонстрации не прекратились.
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