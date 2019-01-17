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16:16

К "желтым жилетам" во Франции присоединились "красные ручки"

за рубежом

16:16

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Фото: ТАСС/Vincent Isore/imago/IP3press

К протестующим "желтым жилетам" во Франции присоединилось движение "красных ручек". Педагоги требуют от властей улучшения условий труда, повышения зарплат и уменьшения количества учеников в классах.

"На протяжении 35 лет наша покупательская способность падает, наша зарплата снизилась на 40 процентов в течение этих 35 лет", – цитирует РИА Новости участника движения, учителя французского языка и литературы Николя Глиэра. По его словам, педагоги организовали движение около месяца назад.

К настоящему моменту объединение насчитывает почти 65 тысяч человек. Среди недовольных люди разных возрастов, преподаватели различных учебных заведений: детских садов, лицеев, колледжей. Первая акция протеста состоялась на минувшей неделе в парижском пригороде Кретей. В планах проведение акций в Париже.

С октября 2018 года во Франции проходят протесты движения "желтых жилетов". Поводом для выступлений по всей стране, в которых приняли участие сотни тысяч человек и которые несколько раз перерастали в беспорядки, стали планы правительства повысить тарифы на топливо. После решения властей Франции отказаться от этого демонстрации не прекратились.

за рубежом

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