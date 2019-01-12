Число задержанных на акциях протеста во Франции достигло 240 человек

Во Франции полиция задержала 240 человек участников акций протеста. Из них 200 поместили под стражу, передает телеканал BFMTV.
Как уточнили в полиции, в некоторых французских городах протесты "желтых жилетов" сопровождались беспорядками. В Париже правоохранители задержали свыше 120 митингующих. 74 из них были арестованы. Их обвинили в насилии по отношению к сотрудникам полиции и в ношении оружия.
По данным полиции, 12 января в манифестациях во Франции участвовало в общей сложности 84 тысячи человек, из них восемь тысяч − в Париже. При этом неделей ранее, 5 января, на улицы французских городов вышли примерно 50 тысяч протестующих.
Ранее МИД РФ рекомендовал российским туристам избегать мест массового скопления людей в Париже и в других французских городах в выходные из-за протестов "желтых жилетов",
Акции начались 17 ноября 2018 года в ответ на решение властей повысить налоги на топливо. Вскоре они переросли в одни из самых жестоких в стране за последние годы. Проходят акции по субботам. Демонстранты выкрикивают лозунги с критикой политики президента Франции Эммануэля Макрона и устраивают стычки с полицией.
Нынешняя протестная суббота стала уже девятой по счету. Из-за манифестаций французские власти усилили меры безопасности по всей стране.
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