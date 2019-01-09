Туристов призвали держаться подальше от скопления парижан

Российским туристам рекомендовали избегать в ближайшие выходные мест массового скопления людей в Париже и других французских городах из-за протестов "желтых жилетов", сообщает "Интерфакс". Предупреждение выпустил МИД РФ.
Акции начались во Франции в ответ на решение властей повысить налоги на топливо. В итоге протесты переросли в одни из самых жестоких протестов в стране за последние годы. Проходят они по субботам. Демонстранты выкрикивают лозунги с критикой политики Эмманюэля Макрона и устраивают стычки с полицией.
Волна манифестаций охватила Францию 17 ноября. Нынешняя акция стала шестой по счету. Участники масштабных акций протеста выступают против повышения цен на бензин. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами и поджогами автомобилей.
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