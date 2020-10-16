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В мире

17:30

Американский миллиардер Роберт Смит признался в махинациях с налогами

за рубежом

Фото: AP Photo/Elise Amendola

Один из самых богатых миллиардеров Соединенных Штатов Роберт Смит рассказал, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов. Он также предоставлял ложные декларации, сообщает Bloomberg.

При этом Федеральная прокуратура установила, что Смит скрывал доходы. Для этого, как уточняется, он использовал иностранные трасты, а также корпорации для обмана налоговой службы.

57-летнему бизнесмену удалось избежать судебного преследования благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана. Выяснилось, что предпринимателя из Хьюстона обвиняли в сокрытии дохода размером 2 миллиарда долларов.

Позднее Смит согласился выплатить более 139 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам.

Ранее в РФ были арестованы подозреваемые в попытке кражи 27 миллионов рублей у госкорпорации.

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