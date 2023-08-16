Канадские власти проверят Ralph Lauren из-за эксплуатации работников в Китае

Фото: ТАСС/IMAGO

В Канаде организация по контролю за соблюдением корпоративной этики начала проверку из-за эксплуатации местным подразделением компании Ralph Lauren работников в Китае. Об этом пишет BoF.

Властям Канады направили около 28 заявлений от общественных организаций в июне прошлого года с жалобами на действия компании Ralph Lauren. По данным письма, бренд эксплуатировал и получал выгоду из принудительного труда уйгуров в ходе поставок вещей и на заводах по пошиву одежды в Китае.

Уполномоченный по вопросам ответственного предпринимательства (CORE) в Канаде рассказал, что разместил первый доклад об оценке произошедшего после заявлений общественников. В отчете говорится, что Ralph Lauren на самом деле имела деловое сотрудничество с организациями из Китая, которые используют или получают выгоду от принудительного труда уйгуров.

Как утверждают в надзорном ведомстве, они также занимаются расследованием подобных жалоб в отношении компании GobiMin, которая направлена на добычу полезных ископаемых и инвестиций в недвижимость, а также компании Nike.

Ранее сообщалось, что в России могут начать использовать труд заключенных в бизнесе. Если бизнес заинтересуется предложением, будет решено заменить срок заключения на принудительные работы. Сделать это смогут до 100 тысяч человек.

ФСИН рассказала о зарплате заключенных, заменяющих трудовых мигрантов