США намерены изучить уязвимые места оборонных систем других стран

16 августа, 10:24
Фото: depositphotos/eabff
Разведывательное управление Министерства обороны США хочет изучить работу и уязвимости систем обороны других государств.
Как сообщает RT со ссылкой на документ ведомства, проект направлен на оценку принципа работы, характеристик и эффективности, а также физических характеристик, особенностей, уязвимостей и области применения систем обороны. Подрядчику необходимо провести комплексный анализ данных, касающихся различных оборонительных систем вооружения и применяющих их стран.
Также предполагается оценка возможных последствий потенциальных ударов США по системам обороны вероятных противников с учетом контрмер, в особенности средствами радиоэлектронной борьбы и кибервойны.
Ранее Дональд Трамп подписал документ, согласно которому на нужды военных выделят почти 716 миллиардов долларов. Смета предусматривает увеличение общей численности военнослужащих почти на 16 тысяч человек. Пентагон в ближайшее время начнет работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. На сдерживание якобы агрессии Москвы выделят почти 6,5 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на наращивание присутствия НАТО у границ нашей страны. 250 миллионов направят на военную помощь Украине. Другими противниками США называются Китай, Иран и КНДР.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подписанный Дональдом Трампом закон "фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы".
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия учтет в военном планировании новый оборонный бюджет США. По его словам, беспрецедентный рост военных расходов разрушает систему международной безопасности. Рябков также отметил, что Вашингтон отклонился от требований Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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