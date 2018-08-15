Захарова прокомментировала новый оборонный бюджет США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятый в США оборонный бюджет на 2019 год, сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, подписанный Дональдом Трампом закон "фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы".

13 августа президент США подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019-й финансовый год, который начинается с 1 октября 2018 года.

В документе содержатся меры по противостоянию Китаю и России. Также там заложена военная поддержка Украины. Власти КНР уже выразили недовольство новым законом.