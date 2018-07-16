Трамп встретился с президентом Финляндии Ниинисте

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Американский лидер провел встречу с главой Финляндии Саули Ниинисте, передает "Мир 24".

Во время рабочего завтрака Трамп отметил, что Финляндия – прекрасная страна. Кроме того, он поблагодарил Ниинисте за гостеприимство.

Сразу же после встречи с президентом Финляндии у Дональда Трампа запланирована встреча с Владимиром Путиным. Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени.

Дональд Трамп вместе со своей супругой остановились в резиденции главы Финляндии в районе Мянтюниеми.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что причиной вражды между Вашингтоном и Москвой стала глупость Соединенных Штатов Америки.