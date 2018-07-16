Трамп назвал причиной испорченных отношений с РФ безрассудство и глупость США

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter, что причиной вражды между Вашингтоном и Москвой стало безрассудство США, передает "Российская газета".

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас, это случилось из-за многолетнего безрассудства и глупости США. А теперь еще и подстроенная охота на ведьм", – написал американский лидер.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.



Ранее президент США заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, несмотря на возможную критику его оппонентов. Он уточнил, что все равно будут те, кто останется недоволен итогом переговоров, даже если Вашингтону "отдадут" Москву. Встреча лидеров двух государств состоится 16 июля.