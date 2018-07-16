Президент Хорватии прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала встречу Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, назначенную на 16 июля в Хельсинки. Она заявила, что саммит может способствовать снятию напряженности в мире.

"Я действительно надеюсь, что два государственных лидера продемонстрируют достаточную ответственность за глобальную стабильность и трансатлантические отношения", – цитирует Грабар-Китарович "Газета.ру".

Саммит в Хельсикни станет первой официальной встречей президентов России и США. Ранее лидеры двух государств проводили короткие переговоры на полях международных мероприятий.

Трамп уже прибыл в Финляндию из Великобритании вечером 15 июля. По прибытии в Хельсинки он отправился в отель Hilton Kalastajantorppa на берегу Финского залива.

Встреча продлится около трех часов. Переговоры начнутся с беседы в присутствии переводчиков, затем они пройдут в формате рабочего завтрака.

Трамп и Путин должны обсудить ситуацию в Корее, на Украине и в Сирии. Ожидается, что они затронут тему "Северного потока-2", а также борьбы с терроризмом. США планируют поднять вопрос российского "вмешательства" в избирательный процесс.