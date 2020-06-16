Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

14:29

Американец получил счет в 1,1 млн долларов за лечение от COVID-19

за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Американец Майкл Флор, переболевший коронавирусом в 70 лет, получил счет за лечение более миллиона долларов, сообщает The Time.

Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии в клинике в Иссакуа. Несколько недель он находился в искусственной коме.

После лечения ему пришел 181-страничный счет. Лечение обошлось пациенту в 1,1 миллиона долларов. За палату ему пришлось отдать 9,7 тысячи долларов в день. Причем, по словам мужчины, в счет не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, которые его лечили.

Ситуацию смягчает то, что большую часть расходов покроет страховка.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,8 миллиона случаев заражения, более 431 тысячи человек скончалось.

В России выявлено 545 458 случаев COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 284.

Москва заготовила более 680 литров плазмы от переболевших COVID-19 доноров

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать