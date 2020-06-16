Американец получил счет в 1,1 млн долларов за лечение от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Американец Майкл Флор, переболевший коронавирусом в 70 лет, получил счет за лечение более миллиона долларов, сообщает The Time.

Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии в клинике в Иссакуа. Несколько недель он находился в искусственной коме.

После лечения ему пришел 181-страничный счет. Лечение обошлось пациенту в 1,1 миллиона долларов. За палату ему пришлось отдать 9,7 тысячи долларов в день. Причем, по словам мужчины, в счет не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, которые его лечили.

Ситуацию смягчает то, что большую часть расходов покроет страховка.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,8 миллиона случаев заражения, более 431 тысячи человек скончалось.

В России выявлено 545 458 случаев COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 284.

