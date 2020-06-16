В Британии набирают популярность краш-диеты

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В Великобритании все большую популярность приобретают краш-диеты, сообщает "Экспресс газета".

Она заключается в том, что в сутки человек потребляет не более 700-800 ккал в сутки, что вдвое ниже человеческой нормы. Считается, что такой подход к потреблению пищи основан на науке.

Британцы часто стали применять краш-диету после выхода фильма о них. И результат действительно есть: люди быстро теряют вес. Опасность заключается в том, что последствия такого голодания неизвестны. Понятно лишь то, что ими нельзя увлекаться на протяжении длительного периода времени.

В настоящее время краш-диету опробовали уже и некоторые россияне. Врачи выражают беспокойство в связи с данной тенденцией.

Ранее спортивный диетолог Арина Скоромная рассказала о том, как привести организм в норму. Она убеждена, что только правильное питание и здоровый режим могут помочь сбросить лишние килограммы. Однако она подчеркнула, что работать над собой лучше с профессионалами, которые подберут индивидуальные упражнения и рацион питания.