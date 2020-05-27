Диетолог назвал главную причину набора веса в период самоизоляции

Фото: depositphotos/billiondigital

Врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков заявил, что на самоизоляции люди чаще всего набирают лишние килограммы из-за стрессовой ситуации. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист пояснил, что раньше люди находились в большей степени вне дома и со своими близкими людьми пересекались редко, а сейчас они вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за чего и возникает стрессовая ситуация.

"В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс – это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса", – отметил диетолог.

По его словам, в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани в обычной ситуации, при этом в стрессовой ситуации этот показатель может достигать 250–300 граммов.

Специалист отметил, что для предотвращения набора веса необходимо исключить из своего рациона питания сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед.

Ранее спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, что только правильное питание и здоровый режим могут помочь сбросить лишние килограммы. Однако она подчеркнула, что работать над собой лучше с профессионалами, которые подберут индивидуальные упражнения и рацион питания.

По ее словам, самостоятельные диеты могут не только испортить внешний вид, но и подпортить здоровье. Если нет возможности обратиться к специалисту, то лучше постепенно исключать из своего рациона мучное и сладкое, подчеркнула диетолог.