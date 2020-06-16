В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости.

Она отметила, что американские войска находятся в Германии не для защиты государства, а для поддержания трансатлантической безопасности.

"Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", – заявила Хабер во время онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.

Эти слова стали реакцией на заявления Трампа о сокращении численности американских войск в ФРГ до 25 тысяч человек. Президент США выразил непонимание ситуации, когда военные его страны должны защищать Германию от России, пока первая платит второй миллиарды долларов за энергию.

Ранее Трамп сообщил, что США прекращают "эру бесконечных войн". Он заявил, что работа американского солдата теперь заключается в защите страны от врагов, а не в перестройке других государств.