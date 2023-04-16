Французского политика Жан-Мари Ле Пена госпитализировали в тяжелом состоянии – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Французский политик, основатель крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание Point со ссылкой на источник.

Отмечается, что 94-летнему политику стало плохо в собственном доме, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной тяжелого состояния Ле Пена может быть сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что писатель, кинодраматург, политический консультант и радиоведущий Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. По информации СМИ, Багиров был госпитализирован в тяжелом состоянии 1 апреля. У него якобы было выявлено желудочно-кишечное кровотечение.

До этого сообщалось, что музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали прямо со съемок телешоу "Звезды сошлись". Пригожину стало плохо еще при подготовке к съемкам, у продюсера поднялось давление, появилось онемение на лице.

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