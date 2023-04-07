Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Состояние продюсера Иосифа Пригожина, которому стало плохо во время съемок, стабилизировалось, рассказал его первый ассистент Станислав Калинкин.

"Сейчас он стабильнее, получше. Я так понимаю, что произошел резкий скачок давления. Сейчас он дома", – сообщил он телеканалу "360".

Калинкин также уточнил, что госпитализация Пригожину не понадобилась, его осмотрели врачи.

Ранее сообщалось, что музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали прямо со съемок телешоу "Звезды сошлись".

Как рассказала его соведущая Лера Кудрявцева, Пригожину стало плохо еще при подготовке к съемкам, у продюсера поднялось давление, появилось онемение на лице.



"Откройте, Давид": Иосиф Пригожин и Валерия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!