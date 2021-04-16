Умерла актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори

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Скончалась британская актриса Хелен Маккрори. Об этом в Twitter написал ее муж Дэмиэн Льюис.

Маккрори ушла из жизни в возрасте 52 лет.

"С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори скончалась дома", – написал супруг актрисы.

Хелен Маккрори знакома зрителям по роли Нарциссы Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере. Также она сыграла Полли Грэй в сериале "Острые козырьки". Помимо этого, актриса работала в таких картинах, как "007: Координаты "Скайфолл", "Ван Гог", "Хранитель времени", и других.