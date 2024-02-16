В США информатора ФБР обвинили в ложных показаниях по делу Байдена

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Минюст США предъявил обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в связи с недостоверными данными, которые он предоставил на допросе, по поводу роли президента США Джо Байдена в операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, пишет CNN.

Как уточняется в сообщении, обвинения были связаны с двумя статьями, включая предоставление порочащих достоинство других лиц недостоверных данных. В июне 2020 года Смирнов сообщил сотрудникам полиции, что ранее получил от топ-менеджеров Burisma информацию о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".

"На самом деле обвиняемый контактировал с менеджерами Burisma в 2017 году после того, как администрация Обамы и Байдена отошла от руководства страной, и после отставки в феврале 2016 года генерального прокурора Украины", – сказано в заявлении.

Таким образом, Байден еще тогда не мог влиять на политику США и на генпрокурора Украины, который на тот момент был в отставке. В ближайшее время он предстанет перед судом. Ему может грозить до 25 лет тюрьмы.

В мае 2023 года конгресс США выяснил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных стран, из которых часть этих средств поступала через счета Хантера Байдена.

Сам Хантер Байден признал вину по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой, по двум налоговым правонарушениям, и согласился с обвинениями, связанными с хранением оружия.

Однако после появилась информация, что сделка между Хантером Байденом и прокуратурой США сорвалась. Обе стороны, принимающие участие в судебном процессе, заявили, что сделки о признании вины больше нет, так как суд выразил несогласие с условиями, которые были поставлены во время договора сторон.



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