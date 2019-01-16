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16 января, 21:59

Эрдоган рассказал о возможной цели террористов в Манбидже

за рубежом

16 января, 21:59

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Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

В результате теракта в городе Манбидж на севере Сирии погибли 27 человек, в том числе несколько американских военных. Не исключено, что взрыв устроили для того, чтобы повлиять на вывод войск США.

"Не исключено, что это было сделано для того, чтобы как-то повлиять на решение США вывести войска из Сирии", – цитирует ТАСС заявление Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции также отметил, что продолжит борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выводят из Сирии военную технику, а войска пока остаются.

В декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о победе над террористами. Борьба с ними была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, подчеркнул глава Белого дома. В случае победы территорию САР должны "быстро" и покинуть более двух тысяч американских военных.

за рубежом

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