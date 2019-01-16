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10:03

США выделили $240 млн на совершенствование системы ПРО

за рубежом технологии безопасность

10:03

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Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на разработку систем, которые могли бы повысить характеристики системы ПРО США. Текст документа опубликовало американское Агентство по противоракетной обороне, сообщает RT.

Как сказано в тексте, "Агентство по противоракетной обороне США намерено заключить с компанией Boeing как с единственным подрядчиком контракт на исследование и разработку в области системного проектирования и интеграции комплексных и высокотехнологичных систем". Эти исследования необходимы для "требуемого улучшения характеристик системы противобаллистической обороны". В частности, совершенствование ПРО позволит противостоять "сверхзвуковым угрозам", отмечается в контракте с Boeing. На улучшение характеристик ПРО Пентагон выделил 240 миллионов долларов.

Ранее в США заявили о достижении Россией "четвертого измерения" в вооружении. На это указывает наличие у РФ и Китая сверхзвукового оружия, пояснил отставной генерал-майор США Говард Томпсон. По его словам, американские политики еще не осознали, что с помощью этого оружия Москва и Пекин значительно расширили свои боевые возможности.

за рубежом технологии безопасность

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