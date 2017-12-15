Американке грозит 110 лет за перевод террористам биткойнов

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Жительницу Нью-Йорка обвинили в переводе десятков тысяч долларов с помощью биткойнов боевикам запрещенной в России организации "Исламское государства" (ИГ). Американка похитила эти деньги из банков с помощью подложных данных, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что 27-летняя Зубия собиралась бежать из США в Сирию. Однако ее задержали в аэропорту имени Кеннеди 13 декабря.

"По данным следствия, обвиняемая Зубия Шахназ прибегла к банковскому мошенничеству, закупила биткойны и другую криптовалюту и отмыла эти деньги за рубежом, чтобы положить десятки тысяч долларов в чемоданы террористов", – сказала прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бриджит Роуд,

Обвиняемой грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество и по 20 лет за каждый из четырех эпизодов отмывания денег.