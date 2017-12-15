Президент Франции объявил "полную мобилизацию" после ДТП с автобусом и поездом

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" после столкновения школьного автобуса и поезда на юге страны.
В своем Twitter Макрон написал, что он мысленно с жертвами происшествия и их семьями. Для оказания всей необходимой помощи пострадавшим он ввел полную государственную мобилизацию.
Ранее сообщалось, что четверо детей погибли при столкновении поезда со школьным автобусом на юге Франции в коммуне Мила.
Авария случилась на железнодорожном переезде. Автобус после столкновения разделился надвое.