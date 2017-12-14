Четверо детей погибли при столкновении поезда и автобуса во Франции

14 декабря, 20:48
Фото: Michel Euler/AP
Четверо детей погибли при столкновении поезда со школьным автобусом на юге Франции в коммуне Мила.
Согласно предварительным сведениям, жертвами стали школьники 13–17 лет, сообщает "Газета.ру". Авария случилась на железнодорожном переезде в месте под названием Лос Палаус. Автобус после столкновения разломило пополам. В СМИ появилась информация о создании кризисного штаба. Устанавливаются причины инцидента, на место случившегося выехали представители местных властей.
По данным РИА Новости, погибли два человека, семеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие ранения. Железнодорожное сообщение между Перпиньяном и Вилльфранш нарушено.
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