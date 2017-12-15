США и Китай начали консультации по вопросу иностранных НПО

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США и КНР провели первые консультации по иностранным неправительственным организациям (НПО).

В сообщении госдепартамента сказано, что США призвали Китай обеспечить дальнейшую работу американских НПО в Китае, несмотря на принятый КНР закон об НПО, сообщает РИА Новости.

Обе страны уверены, что успех всех государств зависит от того, как местные власти защищают и поддерживают гражданское сообщество.

США и Китай приняли решение продолжить консультации в 2018 году.

Ранее власти КНР приняли закон, который требует от иностранных НПО найти местных спонсоров и работать с разрешения властей. В противном случае им могут запретить работать в Китае.