В США начали работать авиарейсы для занятий сексом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Компания американского пилота Энтони Блейка Love Cloud организовала авиарейсы для романтических свиданий или секса. Об этом сообщает New York Post.



Пассажирам предложили 45-минутный полет над Лас-Вегасом за 995 долларов. На борту оборудована кровать с матрасом, а отдыхающих от пилота отделяет занавеска.

По словам Блейка, его клиентами являются молодожены, зрелые пары или группы из нескольких людей.

Предприниматель рассказал, что ранее организовывал романтические ужины на двоих или свадебные церемонии. Новая идея, отметил Блейк, пришла к нему пять месяцев назад.

Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. открыла в Абу-Даби свой первый в мире отель. Его дизайн выполнен в стиле культовых фильмов и сериалов компании.

В пятизвездочной гостинице можно найти отсылки к "Гарри Поттеру", "Супермену", "Волшебнику страны Оз", а также множеству других картин. Так, перед отелем стоит фонтан из заставки сериала "Друзья", а в лобби играет механическое пианино из "Мира Дикого Запада".

