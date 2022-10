Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку. Причина – несогласие с планом Терезы Мэй по выходу выхода Великобритании из ЕС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом", – написал он.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz