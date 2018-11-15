Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Фото: AP/Matt Dunham

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку. Причина – несогласие с планом Терезы Мэй по выходу выхода Великобритании из ЕС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом", – написал он.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.



Ранее британское правительство согласовало с Брюсселем текст соглашения о Brexit. Переговоры по Brexit начались 12 ноября в Брюсселе. По словам Мэй, переговорный процесс шел хорошо, стороны продемонстрировали прогресс.

Незадолго до этого Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании. Мэй рассчитывала преодолеть "финальный барьер" в переговорах с Брюсселем, предложив разработать "независимый механизм" для решения "таможенной головоломки". По словам экспертов, глава правительства Великобритании видит в этом механизме возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

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