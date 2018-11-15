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Новости

15 ноября 2018, 12:24

В мире

Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Фото: AP/Matt Dunham

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку. Причина – несогласие с планом Терезы Мэй по выходу выхода Великобритании из ЕС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом", – написал он.


Ранее британское правительство согласовало с Брюсселем текст соглашения о Brexit. Переговоры по Brexit начались 12 ноября в Брюсселе. По словам Мэй, переговорный процесс шел хорошо, стороны продемонстрировали прогресс.

Незадолго до этого Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании. Мэй рассчитывала преодолеть "финальный барьер" в переговорах с Брюсселем, предложив разработать "независимый механизм" для решения "таможенной головоломки". По словам экспертов, глава правительства Великобритании видит в этом механизме возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

за рубежом политика

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