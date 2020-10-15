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В мире

18:31

В Лондоне ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

за рубежом

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Карантинные меры ужесточают в Лондоне из-за увеличения прироста заболевших коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока.

Он отметил, что в столице Великобритании численность зараженных удваивается каждую неделю. В связи с этим, по словам Хэнкока, Лондон необходимо поднять на второй уровень в трехступенчатой системе ограничений.

Ранее в столице Великобритании были разрешены встречи группами до шести человек. Кроме того, магазины и рестораны функционировали в обычном режиме, но режим их работы ограничивался закрытием в 22:00.

В случае перехода на второй уровень в Лондоне запретят любые встречи и походы в гости. На улице смогут видеться не более шести человек в одной группе. Кроме того, появляются рекомендации об отказе от использования общественного транспорта и от несрочных поездок. Также власти будут советовать использовать велосипеды и самокаты.

Сообщается, что второй уровень ограничений уже введен в ряде графств и городов Великобритании. Одновременно с Лондоном на эту ступень переходит графство Эссекс.

Трехступенчатая система ограничений была введена 12 октября. О ней объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Помимо этого, сообщалось, что новые ограничения с 14 октября появятся в Ливерпуле и графстве Мерсисайд из-за скачка в приросте заболевших COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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