В Таиланде запретили собираться группами более пяти человек

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Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
Власти Таиланда объявили о введении ограничительных мер на фоне массовых уличных протестов в столице страны Бангкоке. В частности, гражданам запретили собираться в группы более пяти человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Также людям ограничили доступ в некоторые здания и запретили публикацию новостей, которые могут вызывать страх или искажать информацию.
Накануне, в годовщину начала студенческого восстания 1973 года, в Бангкоке прошла антиправительственная акция. Демонстранты требовали отставки премьер-министра.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие порядка 20 тысяч человек, по данным полиции – около восьми тысяч. В город стянули дополнительные силы правоохранителей. Остановить беспорядки удалось только ночью.
Ранее Александр Лукашенко назвал протестующих в Белоруссии продажными "мордоворотами". Он отметил, что им платят за участие в митингах, а полученные деньги те тратят в ресторанах.
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