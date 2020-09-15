Трамп заявил, что рассматривал вариант с устранением Асада

17:59
Фото: kremlin.ru
Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Минобороны США Джеймс Мэттис, сообщает RT.
"Я считал его (Асада), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей", – рассказал Трамп.
По словам американского лидера, он не сожалеет, что не принял решение об устранении Асада.
Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года по январь 2019 года. Покинул должность из-за разногласий с президентом.
Ранее Трамп заявил, что ознакомился с книгой американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" и посчитал ее ужасно скучной. Также он призвал кандидата в президенты США Джо Байдена сдать тест на наркотики.
Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок
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