В США продали прядь волос Линкольна за 81 тысячу долларов

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В Бостоне на аукционе продали прядь волос 16-го президента США Авраама Линкольна. Об этом сообщает "Мир 24".

Стартовая цена лота была установлена на уровне 75 тысяч долларов. Окончательная стоимость, за которую артефакт приобрел покупатель, выросла до 81 250 долларов. Вместе с прядью победителю торгов передали телеграмму об убийстве политика.

Авраама Линкольна ранили в голову 14 апреля 1865 года. На него напали в Театре Форда в Вашингтоне. Впоследствии президент скончался.

Прядь, выставленную на аукцион, отрезал врач во время патологоанатомического обследования. Медик завернул 5-сантиметровый пучок в телеграмму об убийстве Линкольна.

Ранее в сентябре на аукцион выставили Библию с автографом уже нынешнего президента США, Дональда Трампа. Стартовая цена книги установлена на уровне почти 40 тысяч долларов.

