Названа личность подозреваемого в наезде на людей в Лондоне – СМИ

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Водителем, наехавшим людей в Лондоне оказался иммигрант из Судана – получивший британское гражданство Салих Хатер. Инцидент произошел возле здания британского парламента.

Как сообщает газета Daily Mail, 29-летний мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером 13 августа. В британскую столицу он приехал в ранние часы 14 августа. Перед инцидентом он несколько часов ездил по туристическим местам в центре города. В районе Вестминстер он провел около 90 минут.

Отмечается, что Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

Инцидент произошел утром 14 августа. Водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta проехал через толпу, наехав на велосипедистов и пешеходов у здания парламента. Пострадали три человека, их госпитализировали.

Сам водитель продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов.