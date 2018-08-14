Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Лондоне

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Ростуризм рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Лондоне после инцидента с наездом автомобиля на пешеходов.

В ведомстве уточнили, что российских граждан среди пострадавших нет. Россиян попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности.

14 августа в центре Лондона автомобиль, двигаясь на большой скорости, сбил несколько велосипедистов и пешеходов, после чего врезался в ограждение у здания британского парламента.

Происшествие признали терактом, водитель задержан.