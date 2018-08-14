Фото: АР/Alastair Grant

Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт, сообщает РИА Новости.

Находящегося за рулем машины мужчину задержали по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом.

ЧП случилось утром 14 августа. Легковой автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании. Два человека госпитализированы с травмами, однако их жизни ничего не угрожает. Граждан России среди пострадавших в инциденте, по предварительным данным, нет.

Все прилегающие к Парламентской площади улицы закрыты для движения автотранспорта и пешеходов. Также ограничен вход на станцию метро "Вестминстер".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим. Также она поблагодарила экстренные службы за их "мгновенное и мужественное реагирование".