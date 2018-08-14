14 августа, 12:38
Фото: АР/Alastair Grant
Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт, сообщает РИА Новости.
Находящегося за рулем машины мужчину задержали по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом.
ЧП случилось утром 14 августа. Легковой автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании. Два человека госпитализированы с травмами, однако их жизни ничего не угрожает. Граждан России среди пострадавших в инциденте, по предварительным данным, нет.
Все прилегающие к Парламентской площади улицы закрыты для движения автотранспорта и пешеходов. Также ограничен вход на станцию метро "Вестминстер".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим. Также она поблагодарила экстренные службы за их "мгновенное и мужественное реагирование".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: