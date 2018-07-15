Крупнейшая газета Финляндии опубликовала письмо к Путину и Трампу

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Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat разместила открытое письмо к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в связи с переговорами, которые пройдут 16 июля в Хельсинки. Письмо опубликовано на трех языках: финском, английском и русском.

Авторы письма напомнили, что в прошлом Хельсинки посещали многие мировые лидеры, причем даже если их приезд "ознаменовывался напряженной атмосферой", расставались они "уже с улыбками на лицах". Этот феномен принято называть "Духом Хельсинки", отметили журналисты в русском варианте статьи.

В письме подчеркивается. что прогнозировать исход встречи Путина и Трампа крайне сложно. При этом авторы выразили надежду на то, что российский и американский президенты не будут решать "европейские вопросы без участия самих европейцев".

"От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто", − сказано в письме. По этой причине встреча на высшем уровне в Хельсинки рассматривается как исключительно важное событие, пишет издание.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Согласно расписанию, опубликованному в мобильном приложении саммита, переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа.