Бренд Zara раскритиковали за неприличные позы детей в рекламе

16:38
Фото: ТАСС/Yui Mok
Пользователи Сети и покупатели раскритиковали рекламную кампанию испанского производителя масс-маркетовой одежды Zara с детьми. Об этом сообщает портал Mumsnet.
Пользователь форума под никнеймом PenguinBarnotBird опубликовала три фотографии из детского каталога бренда. На одном из них модель демонстрировала боди с цветочным принтом, еще одна девочка была одета в костюм и желтый кардиган. Третий снимок сделали с ребенком в кроп-топе и легинсах, причем девочка полулежала на матрасе.
"Я искала летнюю обувь для дочери в интернете и наткнулась на эти фотографии. Они заставили меня почувствовать себя неловко. Хоть это и попытка сделать модные кадры для детской одежды, такие позы маленьких детей показались мне неуместными", – отметила пользователь.
Другие участники сообщества поддержали PenguinBarnotBird и отметили, что снимки действительно выглядят неподобающе.
В феврале 2020 года в России раскритиковали рекламу одежды с гомосексуальной и межрасовой парами. Кампанию запустили два бренда – H&M и Levi’s.
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