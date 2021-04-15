Бренд Zara раскритиковали за неприличные позы детей в рекламе

Фото: ТАСС/Yui Mok

Пользователи Сети и покупатели раскритиковали рекламную кампанию испанского производителя масс-маркетовой одежды Zara с детьми. Об этом сообщает портал Mumsnet.

Пользователь форума под никнеймом PenguinBarnotBird опубликовала три фотографии из детского каталога бренда. На одном из них модель демонстрировала боди с цветочным принтом, еще одна девочка была одета в костюм и желтый кардиган. Третий снимок сделали с ребенком в кроп-топе и легинсах, причем девочка полулежала на матрасе.

"Я искала летнюю обувь для дочери в интернете и наткнулась на эти фотографии. Они заставили меня почувствовать себя неловко. Хоть это и попытка сделать модные кадры для детской одежды, такие позы маленьких детей показались мне неуместными", – отметила пользователь.

Другие участники сообщества поддержали PenguinBarnotBird и отметили, что снимки действительно выглядят неподобающе.

В феврале 2020 года в России раскритиковали рекламу одежды с гомосексуальной и межрасовой парами. Кампанию запустили два бренда – H&M и Levi’s.

