Первый доброволец, испытавший на себе действие вакцины от COVID-19, поделился ощущениями

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гражданка США Дженнифер Халлер поделилась впечатлениями о своих ощущениях после введения первой дозы экспериментальной вакцины от коронавируса.
Она стала первым в истории человеком, который испытал на себе действие вакцины от COVID-19. Таким образом Халлер хотела внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Она стремится стать частью процесса по созданию вакцины, которая поможет преодолеть угрозу распространения COVID-19.
"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все – после этого все было в порядке", – рассказала Халлер.
Она сравнила применение вакцины с обычной прививкой от гриппа. Скоро она получит вторую дозу препарата.
В США разработкой вакцины против коронавируса занимается Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний. В середине марта сотрудники учреждения начали работу. Первый образец был изготовлен совместно с биотехнологической компанией Moderna. Его успешно протестировали на животных.
Испытать действие вакцины на себе изъявили желание 45 человек. Добровольцы будут получать по две вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. В ходе эксперимента исследователи планируют выяснить дозировку и эффективность вакцины.
В России также активно работают над созданием своего варианта препарата. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, создание вакцины происходит в семи центрах. США оказали помощь в этом процессе, передав штамм коронавируса для разработки препарата.
Кроме того, 13 апреля Мурашко заявил, что российская компания создала лекарство от COVID-19. Он сообщил, что клинические испытания препарата начнутся через 10-12 дней.
Согласно данным ВОЗ, всего в мире коронавирусом заразилось более 1,8 миллиона человек. Около 117 тысячи пациентов скончалось в результате попадания COVID-19 в организм.
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