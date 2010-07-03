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13:50

Совет ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве

за рубежом экономика

13:50

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Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein

Проект поправок к Газовой директиве Евросоюза окончательно утвержден. Теперь Брюссель может расширить возможности по контролю морских газопроводов, в том числе, "Северного потока – 2".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, проект утвердили без обсуждения. Соответствующие документы опубликуют в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней после этого новый закон вступит в силу.

После вступления новых поправок в силу у стран – членов ЕС будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство.

При этом все технические процедуры ЕС планирует выполнить до конца текущего года, поскольку директива должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2". Это делается для того, чтобы ее действие распространилось на этот проект.

Согласно правилам директивы, компаниям запрещено добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в Евросоюзе, по которому доставляется топливо.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал решение Европарламента одобрить поправки к Газовой директиве Евросоюза.

Митрахович предположил, что может быть создана компания, которая будет существовать отдельно от "Газпрома". Она займется администрированием последних нескольких морских километров "Северного потока – 2". Это может быть сделано для того, чтобы формально "Газпром" не попадал под регулирование.

за рубежом экономика

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