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16:06

Эксперт прокомментировал одобрение поправок к Газовой директиве ЕС

политика экономика

16:06

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Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал решение Европарламента одобрить поправки к Газовой директиве Евросоюза, сообщает RT.

Митрахович предположил, что может быть создана компания, которая будет существовать отдельно от "Газпрома". Она займется администрированием последних нескольких морских километров "Северного потока – 2".

Это может быть сделано для того, чтобы формально "Газпром" не попадал под регулирование. "Все кончится тем, что проект будет достроен и регулирование будет дано такое, которое позволяет если не сразу, то в перспективе использовать на полную мощность", – пояснил аналитик.

Он привел в пример опыт с газопроводом Opal – ответвлением от "Северного потока" – который находился под антимонопольным регулированием, но путем "юридических аргументов и опоры на сильные компании" все претензии к нему были сняты.

Ранее Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза. Они касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и "Северного потока".

Согласно правилам директивы, компании запрещено добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому доставляется топливо.

политика экономика

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