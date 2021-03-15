Узбекистан упростил правила въезда иностранцев в страну

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В Узбекистане отменяют обязательные экспресс-тесты на COVID-19 по прибытии для всех въезжающих в страну. Об этом сообщает АТОР.

Но пассажирам все еще нужно будет предъявлять справку с отрицательными результатами ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до отправления.

Специальной республиканской комиссией поручено составить список лабораторий, не вызывающих сомнений в качестве. С 25 марта будут признаваться только результаты анализа, произведенного в них.

"Пока нет прямых рейсов в Узбекистан для туристов, спрос не возникнет. Да и ПЦР-тесты тоже не радуют отдыхающих, анализы тормозят спрос на более массовых направлениях", – рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.

По информации властей, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Узбекистане значительно улучшилась. С 28 января там возобновлены концертно-зрелищные мероприятия, сняты ограничения по работе предприятий общепита и развлекательных заведений.

Ранее в Латвии приняли решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию. Как говорится в пресс-релизе правительства, с 17 марта в том числе будут разрешены чартерные рейсы.