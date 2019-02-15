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19:26

Пояс верности с огромным бриллиантом показали на подиуме

за рубежом

19:26

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Фото: instagram.com/vaquera.nyc

Дизайнеры бренда Vaquera представили необычную модель женского нижнего белья на неделе моды в Нью-Йорке. Белые трусы с атласной подушечкой и украшением в виде кольца с крупным бриллиантом в Сети сравнили с поясом верности, сообщает сайт "Дни.ру".

Изделие продемонстрировала манекенщица, на которой также были светлый свитер, теплые чулки в тон и розовые туфли. Некоторые комментаторы, увидевшие снимок, предположили, что нетипичная деталь гардероба может быть гульфиком.

Бренд Vaquera основали в 2013 году в Нью-Йорке. Отмечается, что, по словам создателей, марка появилась из-за "отсутствия разнообразия в сегодняшнем мире моды".

за рубежом

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