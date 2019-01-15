Учителя сотен школ Лос-Анджелеса начали забастовку

Преподаватели 900 школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в понедельник начали забастовку, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Как подчеркивает издание, это первая подобная акция протеста за последние 30 лет. Учителя требуют повышения зарплаты, сокращения числа школьников в классе и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей. Некоторых не устраивает, что на дорогу до работы приходится тратить больше одного часа.
Отмечается, что обычно в школах Калифорнии по 42 ученика в классе. Зарплата школьного учителя в этом штате в 2017-2018 годах достигала 75 тысяч долларов в год. При этом средний показатель по стране составлял около 59 тысяч долларов.
По данным американской газеты, забастовка затрагивает порядка 500 тысяч школьников. На время акции протеста власти города наняли дополнительный персонал, и школы продолжают работать. Однако большая часть родителей предпочла оставить детей дома.
Отмечается, что забастовка может продолжаться столько времени, сколько потребуется для того, чтобы требования профсоюза были удовлетворены.
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